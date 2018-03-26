В Мособлдуме предложили пересмотреть вопрос освобождения бизнесменов от проверок после пожара в Кемерово

Председатель комиссии по регламенту и организации деятельности Мособлдумы, заместитель председателя комитета по вопросам государственной власти и региональной безопасности Николай Черкасов считает, что нужно пересмотреть вопрос о предоставлении надзорных каникул для субъектов малого бизнеса после того, как окончательно завершится расследование возникновения пожара в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерово . Об этом он заявил Агентству городских новостей «Москва»

«Как нам известно, в 2016 г. в торговом центре («Зимняя вишня» — прим. Агентства «Москва») в Кемерово должна была проводиться проверка. Но торговый центр попал в число субъектов малого предпринимательства, и были введены так называемые каникулы, в результате чего объект освободили от проверок в течение трех лет», — сказал депутат.

Надзорные каникулы освобождают субъект малого предпринимательства от плановых проверок со стороны таких ведомств, как ФМС, Роспотребнадзор МЧС и других. Как отметил Н. Черкасов, предприниматели недобросовестно пользуются подобными льготами.

«К сожалению, это уже не первый случай, когда предприниматели недобросовестно пользуются льготами, которые им предоставляются в соответствии с действующим законодательством. Мы видим, что такое послабление послужило не во благо, а привело к трагическим последствиям.

Мы, конечно, обязательно будем рассматривать на предмет наличия в действующем законодательстве норм, которые бы каким-то образом ограничивали, исключали возможную трагедию такого рода. Но это только после того, когда станут ясны официальные выводы», — заявил депутат.

По словам Н. Черкасова, надзорные каникулы для субъектов малого бизнеса были введены для борьбы с недобросовестными работниками контролирующих служб, злоупотребляющими своими полномочиями.

По его мнению, нужно найти «золотую середину»: с одной стороны, не подвергать давлению малый бизнес, способствовать его развитию, а с другой — исключить случаи злоупотребления работниками соответствующих структур своим полномочиями при осуществлении проверок.

«Так что в этом смысле предстоит серьезная, скрупулезная, сложная работа, которую мы начнем после поведения официальных итогов расследования (пожара в Кемерово — прим. Агентства «Москва»)», — сказал депутат.

Ранее СМИ сообщали, что 25 марта в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово произошел пожар. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. По последним данным, подтверждена гибель 64 человек.