Путин перенес праздничные мероприятия из-за пожара в Кемерове 

Отметим, что лидер российского государства отменил сегодня все торжественные мероприятия. Так, на более поздний срок была перенесена церемония награждения премиями молодых деятелей культуры и за произведения для детей и юношества. По словам пресс-секретаря Дмитрия Пескова, церемонии, предположительно, перенесены на конец этой недели. Об этом пишут Ведомости.
По информации представителя Кремля, рабочий график президента, касающийся визита в Россию эмира Катара Аль Тани, остается неизменным.
Как писал «ФедералПресс» ранее, число жертв пожара в кемеровском торгово-развлекательном центре продолжает расти. По последним данным известно о 64 погибших.