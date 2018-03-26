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Путин перенес праздничные мероприятия из-за пожара в Кемерове
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Путин перенес праздничные мероприятия из-за пожара в Кемерове 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Отметим, что лидер российского государства отменил сегодня все торжественные мероприятия. Так, на более поздний срок была перенесена церемония награждения премиями молодых деятелей культуры и за произведения для детей и юношества. По словам пресс-секретаря Дмитрия Пескова, церемонии, предположительно, перенесены на конец этой недели. Об этом пишут Ведомости.
По информации представителя Кремля, рабочий график президента, касающийся визита в Россию эмира Катара Аль Тани, остается неизменным.
Как писал «ФедералПресс» ранее, число жертв пожара в кемеровском торгово-развлекательном центре продолжает расти. По последним данным известно о 64 погибших.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Очевидцы: охранники ТЦ «Зимняя вишня» перекрывали лестницы Число жертв пожара в ТЦ в Кемерово увеличилось до семи В Госдуме рассказали, что ждет другие ТЦ после страшной трагедии в «Зимней вишне»
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