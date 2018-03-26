В Петрозаводске пройдет акция, посвященная жертвам трагедии в Кемерово 

Карельские вести: последние новости

Трое детей и женщина погибли при пожаре в торговом центре в Кемерово

Трагедия в Кемерово: подробности и реакция российских звезд

«Если бы сработала пожарная тревога, никто бы не пострадал» сообщения свидетелей пожара в ТЦ в Кемерово