В Петрозаводске пройдет акция, посвященная жертвам трагедии в Кемерово 

Горожан приглашают присоединиться к памятному мероприятию, которое пройдет на Онежской набережной.
Инициативные горожане проведут в Петрозаводске акцию памяти жертв пожара в торгово-развлекательном центре в Кемерово. Мероприятие планируется провести на набережной Онежского озера у ротонды 28 марта в 18:00.
Горожане смогут зажечь свечи и возложить цветы в память о жертвах ЧП.
Онежская набережная традиционно становится местом, на котором петрозаводчане собираются, чтобы выразить свою скорбь в связи с произошедшими трагедиями. Так было в 2011 году после авиакатастрофы в Бесовце, летом 2016 года после гибели детей на Сямозере, а также после теракта в метро Санкт-Петербурга в апреле 2017 года.
Напомним, огонь вспыхнул в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово днем 25 марта. По состоянию на 13 часов 26 марта официально подтверждена гибель 64 человек, среди них много детей. В Кемеровской области объявлен трехдневный траур по погибшим.
По материалам: ptzgovorit.ru