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Акции памяти погибших при пожаре в Кемерово пройдут в Петрозаводске
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Акции памяти погибших при пожаре в Кемерово пройдут в Петрозаводске 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
С. -ПЕТЕРБУРГ, 27 мар — РИА Новости. Акции памяти погибших при пожаре в торговом центре в Кемерово пройдут в Петрозаводске во вторник и среду, сообщает пресс-служба главы Карелии.
"Петрозаводск и вся Карелия скорбят вместе с родственниками и близкими. 27 и 28 марта в 18.00 на набережной Петрозаводска у ротонды горожане могут возложить цветы и зажечь свечи в память о погибших в ужасной трагедии", — говорится в сообщении.
Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе много детей. В Кузбассе объявлен трехдневный траур.
Президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении 28 марта днем траура в РФ.
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