Пескова спросили об отсутствии Тулеева на месте ЧП в Кемерове 

Пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова попросили прокомментировать поведение кемеровского губернатора. Как ранее писал Sobesednik.ru, в кемеровской администрации сообщили, что 11-летняя родственница губернатора Амана Тулеева погибла при пожаре в ТЦ «Зимняя Вишня». Между тем некоторые СМИ и интернет-пользователи возмутились тем, что глава области не появился на месте ЧП. Представитель Тулеева объяснил его отсутствие на месте ЧП тем, что кортеж губернатора мог бы помешать спасателям. 26 марта Дмитрия Пескова спросили, есть ли у Кремля претензии к работе Амана Тулеева. «Вопрос некорректный совершенно», — ответил Песков. Представитель Кремля также назвал «совершенной глупостью» предположение о том, что федеральные каналы пытались замолчать трагедию в Кемерове. «Я не знаю, почему не показывают [новости с места ЧП]. Но те, кто следит за информацией, когда пошли первые сообщения, никто не мог предположить, что трагедия развернётся в таком масштабе. А что касается запрета на плохие новости, это абсурд полный», — цитирует Пескова Life. ТЦ «Зимняя вишня» загорелся 25 марта. По последним данным, погибли 64 человека. «Медуза» обратила внимание на то, что федеральные телеканалы не сразу изменили эфирную сетку из-за пожара в Кемерове и мало сообщали о произошедшем. Только днём 26 марта Первый канал объявил об отмене показа развлекательных программ.