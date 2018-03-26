Ещё
Пескова спросили об отсутствии Тулеева на месте ЧП в Кемерове
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пескова спросили об отсутствии Тулеева на месте ЧП в Кемерове 

ИД «Собеседник» 1 час назад
Пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова попросили прокомментировать поведение кемеровского губернатора. Как ранее писал Sobesednik.ru, в кемеровской администрации сообщили, что 11-летняя родственница губернатора Амана Тулеева погибла при пожаре в ТЦ «Зимняя Вишня». Между тем некоторые СМИ и интернет-пользователи возмутились тем, что глава области не появился на месте ЧП. Представитель Тулеева объяснил его отсутствие на месте ЧП тем, что кортеж губернатора мог бы помешать спасателям. 26 марта Дмитрия Пескова спросили, есть ли у Кремля претензии к работе Амана Тулеева. «Вопрос некорректный совершенно», — ответил Песков. Представитель Кремля также назвал «совершенной глупостью» предположение о том, что федеральные каналы пытались замолчать трагедию в Кемерове. «Я не знаю, почему не показывают [новости с места ЧП]. Но те, кто следит за информацией, когда пошли первые сообщения, никто не мог предположить, что трагедия развернётся в таком масштабе. А что касается запрета на плохие новости, это абсурд полный», — цитирует Пескова Life. ТЦ «Зимняя вишня» загорелся 25 марта. По последним данным, погибли 64 человека. «Медуза» обратила внимание на то, что федеральные телеканалы не сразу изменили эфирную сетку из-за пожара в Кемерове и мало сообщали о произошедшем. Только днём 26 марта Первый канал объявил об отмене показа развлекательных программ.
ИД «Собеседник»: последние новости
В результате пожара в кемеровском ТЦ погибли четыре ребенка Число погибших при пожаре в ТЦ в Кемерове выросло до 53 человек В результате пожара в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово погибли 48 человек
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Польша высылает российских дипломатов308
Леня Голубков прокомментировал смерть Мавроди54
Умер Сергей Мавроди229
Украина задержала российское судно211
Собчак обвинили в пиаре на костях113
Видео
02:19
Опознаны 17 погибших при пожаре в Кемерово
Происшествия
09:46
Бесчинства охраны в ТЦ Кемерово проверит Росгвардия
Пожары Происшествия
04:07
СК выявил «серьезные нарушения» в сгоревшем ТЦ
Пожары Происшествия
02:06
Тоннель под фиолетовой веткой метро готов наполовину
Новости Москвы
06:25
Лолита раскрыла тайну исчезновения Понаровской
Шоу-бизнес
Сигнализацию в «Зимней вишне» отключили намеренно
Пожары Происшествия
01:33
Названы топ‑5 городов в РФ для отдыха на майские праздники
Новости Москвы
01:22
В Кемеровской области объявлен траур
Происшествия
02:35
«Своя шкура дороже»: депутат о чиновниках в Кемерово
Политика
00:48
В парке «Зарядье» появится медкабинет
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение