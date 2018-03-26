Пескова спросили об отсутствии Тулеева на месте ЧП в Кемерове

ИД «Собеседник»: последние новости

В результате пожара в кемеровском ТЦ погибли четыре ребенка

Число погибших при пожаре в ТЦ в Кемерове выросло до 53 человек

В результате пожара в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово погибли 48 человек