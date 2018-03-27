В Подмосковье начались проверки торговых центров

— И вчера, и сегодня активно проводятся мероприятия, рейды, чтобы убедиться в защищенности людей, которые посещают торговые центры, кинотеатры", — сказал Андрей Воробьев на заседании областного правительства.

Во время рейдов, подчеркнул губернатор, проверяется работоспособность всех систем, задействованных в безопасности работы торговых центров. Пожарная сигнализация должна быть исправна, запасные выходы открыты, а персонал торговых центров обучен тому, как нужно себя вести в чрезвычайных ситуациях.