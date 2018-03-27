Ещё
В Подмосковье начались проверки торговых центров
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Подмосковье начались проверки торговых центров 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил о том, что в области начали проверять торговые центры.
— И вчера, и сегодня активно проводятся мероприятия, рейды, чтобы убедиться в защищенности людей, которые посещают торговые центры, кинотеатры", — сказал Андрей Воробьев на заседании областного правительства.
Во время рейдов, подчеркнул губернатор, проверяется работоспособность всех систем, задействованных в безопасности работы торговых центров. Пожарная сигнализация должна быть исправна, запасные выходы открыты, а персонал торговых центров обучен тому, как нужно себя вести в чрезвычайных ситуациях.
Российская Газета: последние новости
Володин призвал принять меры по недопущению пожаров, подобных кемеровскому Лукашенко поручил МЧС провести проверку ТЦ Беларуси Путин поручил помочь семьям пострадавших в торговом центре в Кемерове
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тулеев попросил прощения у Путина334
Путин ответил на вопрос об отставке Тулеева206
«Что сейчас работать? Люди погибли»: Путин ответил Пучкову177
Трамп начал терять уважение Путина137
Жизнь зла
Видео
02:18
Тулеев назвал участников митинга в Кемерово «бузотерами»
Политика
22:04
Реветь хочется: Путин поделился переживаниями о трагедии
Происшествия
01:37
Тулеев попросил прощения у Путина
Политика
01:12
В России анонсировали «ответ каждому»
Политика
01:00
Транспортный брелок «Стрелка-Тройка» появился в продаже
Новости Москвы
01:45
Метро перешло на усиленный режим работы
Новости Москвы
00:29
Над Москвой прольется весенний звездопад
Новости Москвы
02:06
Более 700 литров чая раздали у закрытых станций метро
Новости Москвы
00:46
На ВДНХ модернизируют павильон
Новости Москвы
20:00
Рядом с метро «Шелепиха» построят квартал реновации
Новости Москвы Недвижимость
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение