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Собственникам ТЦ в Подмосковье рекомендовано проверить системы безопасности
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Собственникам ТЦ в Подмосковье рекомендовано проверить системы безопасности 

РИА Недвижимость 1 час назад
МОСКВА, 26 мар — РИА Недвижимость. Власти Подмосковья обратилось к собственникам торговых центров, находящихся на территории региона, с рекомендацией дополнительно проверить системы безопасности и эвакуационные выходы из помещений, сообщили РИА Недвижимость в министерстве потребительского рынка и услуг Московской области.
"В связи с трагедией, произошедшей в ТЦ «Зимняя вишня» в городе Кемерово в минувшие выходные, министерство потребительского рынка и услуг Московской области обращается ко всем владельцам ТЦ в инициативном порядке провести проверки на наличие и работоспособность средств пожаротушения, работоспособность пожарной сигнализации, доступность эвакуационных выходов, наличие эвакуационных схем и их размещение в доступных местах", — говорится в официальном заявлении министерства, на которое сослался собеседник агентства.
Кроме того, в документе рекомендуется проведение дополнительных разъяснительных мероприятий с сотрудниками торговых центров по вопросу соблюдения норм пожарной безопасности и порядка действий в случае экстренной ситуации.
Собеседник агентства уточнил, что всего в Подмосковье зарегистрировано порядка 1 тысячи торговых центров.
Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел в воскресенье, 25 марта. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. По последним данным, погибли 64 человека.
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