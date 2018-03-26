Собственникам ТЦ в Подмосковье рекомендовано проверить системы безопасности

"В связи с трагедией, произошедшей в ТЦ «Зимняя вишня» в городе Кемерово в минувшие выходные, министерство потребительского рынка и услуг Московской области обращается ко всем владельцам ТЦ в инициативном порядке провести проверки на наличие и работоспособность средств пожаротушения, работоспособность пожарной сигнализации, доступность эвакуационных выходов, наличие эвакуационных схем и их размещение в доступных местах", — говорится в официальном заявлении министерства, на которое сослался собеседник агентства.

Кроме того, в документе рекомендуется проведение дополнительных разъяснительных мероприятий с сотрудниками торговых центров по вопросу соблюдения норм пожарной безопасности и порядка действий в случае экстренной ситуации.

Собеседник агентства уточнил, что всего в Подмосковье зарегистрировано порядка 1 тысячи торговых центров.

Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел в воскресенье, 25 марта. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. По последним данным, погибли 64 человека.