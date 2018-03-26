Кинотеатры «Синема-парк» и «Формула кино» проверят на пожарную безопасность

Об этом Агентству «Москва» сообщила директор по связям с общественностью и внешним коммуникациям объединенной сети Александра Артамонова.

"Объединенная сеть кинотеатров «Синема-парк» и «Формула кино» проведут внеплановые проверки противопожарной безопасности всей сети кинотеатров после трагедии в Кемерово ", — пояснила Артамонова. По ее словам, проверки начнутся уже в ближайшее время и будут проходить совместно с руководством ТРЦ, где расположены кинотеатры.

Артамонова также подчеркнула, что кинотеатр в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» не входит в объединенную сеть «Синема-парк» и «Формула кино».