Кинотеатры «Синема-парк» и «Формула кино» проверят на пожарную безопасность 

Об этом Агентству «Москва» сообщила директор по связям с общественностью и внешним коммуникациям объединенной сети Александра Артамонова.
"Объединенная сеть кинотеатров «Синема-парк» и «Формула кино» проведут внеплановые проверки противопожарной безопасности всей сети кинотеатров после трагедии в Кемерово", — пояснила Артамонова. По ее словам, проверки начнутся уже в ближайшее время и будут проходить совместно с руководством ТРЦ, где расположены кинотеатры.
Артамонова также подчеркнула, что кинотеатр в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» не входит в объединенную сеть «Синема-парк» и «Формула кино».
Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове произошел в воскресенье, 25 марта. В МЧС подтвердили гибель 64 человек. Еще 44 пострадавших обратились за помощью в медицинские учреждения.