В Кировской области закрыта первая ледовая переправа

Сегодня прекращено движение по ледовой дороге через р. Вятка в д. Тюм-Тюм Уржумского района. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Кировской области.

Продолжают работать еще шесть ледовых переправ через р. Вятка: пгт Лебяжье, п. Гоньба Малмыжского района, с. Цепочкино Уржумского района, г. Котельнич и с. Вишкиль Котельничского района, с. Сорвижи Арбажского района.

«Планируемые даты их закрытия с 26 по 30 марта. В настоящее время проводится постоянный контроль за состоянием переправ», — сообщили в ведомстве.