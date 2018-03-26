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В Кировской области закрыта первая ледовая переправа
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В Кировской области закрыта первая ледовая переправа 

Vyatka-grad.ru 1 час назад
Фото: Vyatka-grad.ru
Сегодня прекращено движение по ледовой дороге через р. Вятка в д. Тюм-Тюм Уржумского района. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Кировской области.
Продолжают работать еще шесть ледовых переправ через р. Вятка: пгт Лебяжье, п. Гоньба Малмыжского района, с. Цепочкино Уржумского района, г. Котельнич и с. Вишкиль Котельничского района, с. Сорвижи Арбажского района.
«Планируемые даты их закрытия с 26 по 30 марта. В настоящее время проводится постоянный контроль за состоянием переправ», — сообщили в ведомстве.
Фото — ГУ МЧС по Кировской области
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