Водитель иномарки пострадал из-за быстрой езды на Ставрополье

ДТП с опрокидыванием автомобиля произошло в минераловодском городском округе, сообщили корреспонденту STAV.AIF.RU в УГИБДД по СК.

Известно, что днем 28 марта на 338 километре трассы «Кавказ» водитель автомобиля Hyundai Solaris превысил скорость и не справился с управлением.

Машина врезалась сначала в разделительное ограждение, затем съехала в кювет и перевернулась.

36-летний автомобилист с множественными травмами доставлен в ближайшую больницу. Там ему проведут анализ крови на присутствие в ней алкоголя.

Проверка показала, что местный житель злостным нарушителем дорожных правил не является.