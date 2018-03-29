Водитель иномарки пострадал из-за быстрой езды на Ставрополье 

ДТП с опрокидыванием автомобиля произошло в минераловодском городском округе, сообщили корреспонденту STAV.AIF.RU в УГИБДД по СК.
Известно, что днем 28 марта на 338 километре трассы «Кавказ» водитель автомобиля Hyundai Solaris превысил скорость и не справился с управлением.
Машина врезалась сначала в разделительное ограждение, затем съехала в кювет и перевернулась.
36-летний автомобилист с множественными травмами доставлен в ближайшую больницу. Там ему проведут анализ крови на присутствие в ней алкоголя.
Проверка показала, что местный житель злостным нарушителем дорожных правил не является.