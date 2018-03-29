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Водитель иномарки пострадал из-за быстрой езды на Ставрополье
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Водитель иномарки пострадал из-за быстрой езды на Ставрополье 

АиФ Ставрополье 1 час назад
Фото: АиФ Ставрополье
ДТП с опрокидыванием автомобиля произошло в минераловодском городском округе, сообщили корреспонденту STAV.AIF.RU в УГИБДД по СК.
Известно, что днем 28 марта на 338 километре трассы «Кавказ» водитель автомобиля Hyundai Solaris превысил скорость и не справился с управлением.
Машина врезалась сначала в разделительное ограждение, затем съехала в кювет и перевернулась.
36-летний автомобилист с множественными травмами доставлен в ближайшую больницу. Там ему проведут анализ крови на присутствие в ней алкоголя.
Проверка показала, что местный житель злостным нарушителем дорожных правил не является.
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 Ещё 6 источников 
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