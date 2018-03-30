Ещё
В Ставропольском крае опрокинулся автобус с 18 пассажирами
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Ставропольском крае опрокинулся автобус с 18 пассажирами 

Газета.Ru 25 минут назад
Фото: РИА Новости
В Ставропольском крае в результате ДТП, в котором опрокинулся автобус с 18 пассажирами, пострадали четыре человека и погиб один. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на управление ГИБДД по краю.
"По предварительной версии, проходящий по территории Минераловодского района водитель рейсового автобуса Setra, двигаясь по маршруту Махачкала — Кисловодск, уснул при управлении, в результате чего допустил выезд за пределы проезжей части в левый кювет с последующим опрокидыванием автобуса", — говорится в заявлении.
Как отмечается, на месте происшествия погибла находившаяся в салоне 38-летняя жительница Дагестана, еще четыре пассажира получили травмы разной степени тяжести. Кроме того, сообщается, что водитель за последние два года неоднократно привлекался к административной ответственности за различные нарушения ПДД.
Ранее сообщалось, что накануне в Кемеровской области загорелся автобус с детьми.
Газета.Ru: последние новости
В Москве разместили билборды в память о жертвах пожара в Кемерово Замгубернатора в Кемерово заявил об "акции по дискредитации власти" на памятном митинге В МЧС рассказали о завершении поисковой операции на месте пожара в Кемерово
 Ещё 23 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Вторая холодная война официально объявлена359
В Москве эвакуировали ТЦ «РИО»158
Не служивших по состоянию здоровья призовут в армию594
«Россия, дай денег»: зачем Белоруссия залезает в долги114
Тест: Угадайте вора в законе54
Видео
04:46
СК пришел в администрацию Кемерово
Происшествия
01:12
«Россия, дай денег»: зачем Белоруссия залезает в долги
Экономика Статьи
00:22
Минобороны показало испытания «Сармата»
Оружие
00:17
Прохожий бросил кофе в генкосульство США в Петербурге
Происшествия
05:21
Посол Нидерландов рассказала об ответных мерах Москвы
Политика
03:04
Посол Британии рассказал о разговоре в МИД РФ
Политика
00:19
Пынзарь с детьми переехала жить в Турцию
Шоу-бизнес
00:57
В Кремле объяснили созыв сессии ОЗХО
Политика В мире
03:26
Посол Германии прокомментировал визит в МИД
Политика
03:04
Американцы решили игнорировать посла России
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение