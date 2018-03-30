В Ставропольском крае опрокинулся автобус с 18 пассажирами

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В Москве разместили билборды в память о жертвах пожара в Кемерово

Замгубернатора в Кемерово заявил об "акции по дискредитации власти" на памятном митинге

В МЧС рассказали о завершении поисковой операции на месте пожара в Кемерово