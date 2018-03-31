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В ГИБДД назвали возможную причину ДТП на Ставрополье
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В ГИБДД назвали возможную причину ДТП на Ставрополье 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: 360tv.ru
ПЯТИГОРСК, 31 мар — РИА Новости. Резкое ухудшение самочувствия водителя автобуса могло стать причиной столкновения с грузовиком «Камаз» на Ставрополье, сообщает краевое управление ГИБДД.
Ранее сообщалось, что один человек погиб, трое, в том числе ребенок, пострадали в результате столкновения рейсового автобуса Кисловодск-Сочи с "Камазом" в Андроповском районе Ставропольского края.
"По одной из рассматриваемых версий, причиной совершения ДТП с участием рейсового автобуса Кисловодск-Сочи, стало резкое ухудшение самочувствия 58-летнего водителя «Неоплана», который впоследствии скончался в карете скорой помощи", — говорится в сообщении.
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