СК начал проверку после ДТП на Ставрополье, в котором погиб один человек

Водитель автобуса Махачкала Кисловодск заснул за рулем, и автобус упал в кювет, в результате чего погибла женщина, еще 4 пассажира были госпитализированы.

"Руководитель следственного управления СК РФ по Ставропольскому краю Игорь Иванов поручил незамедлительно зарегистрировать выявленное сообщение и провести по нему тщательную проверку на предмет безопасности оказываемых услуг по пассажирским перевозкам", — говорится в сообщении.

По данным краевого СУ СК, к настоящему времени установлено, что в результате аварии погибла женщина 1979 года рождения. «По основной версии ДТП произошло по причине того, что водитель автобуса заснул за рулем. Процессуальное решение будет принято после проведения всех необходимых проверочных мероприятий», — добавили в СК.