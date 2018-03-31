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Причиной ДТП с автобусом на Ставрополье могло стать ухудшение самочувствия водителя
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Причиной ДТП с автобусом на Ставрополье могло стать ухудшение самочувствия водителя 

ТАСС 1 час назад
Фото: Вестник Кавказа
СТАВРОПОЛЬ, 31 марта. /ТАСС/. Резкое ухудшение самочувствие водителя автобуса могло стать причиной столкновения пассажирского транспорта с попутным грузовиком, сообщает в субботу краевое управление ГИБДД.
"По одной из рассматриваемых версий, причиной совершения ДТП с участием рейсового автобуса Кисловодск — Сочи, стало резкое ухудшение самочувствия 58-летнего водителя Neoplan, который впоследствии скончался в карете скорой помощи", — уточняется в сообщении.
Как сообщалось ранее, в столкновении с грузовиком погиб сам водитель автобуса, еще три человека, в том числе 12-летний ребенок, госпитализированы. В общей сложности в автобусе находились 12 пассажиров и два водителя, не пострадавшие в ДТП пассажиры направились дальше по пути следования.
Cледователи проводят проверку. Известно, что автобус принадлежит ставропольскому автотранспортному предприятию.
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