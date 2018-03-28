На Ставрополье лихач погиб, перевернувшись на автомобиле 

ДТП с опрокидыванием легкового автомобиля унесло жизнь водителя в Степновском районе. Об этом STAV.AIF.RU сообщили в УГИБДД по СК.
Вечером 27 марта водитель машины ТагАЗ Tager превысил скорость на дороге «Зеленокумск — село Никольское — село Степное» и не справился с управлением. Автомобиль съехал на обочину и перевернулся. От полученных травм 40-летний местный житель скончался на месте.
По предварительной версии, мужчина был не пристегнут ремнем безопасности, за что привлекался к ответственности. Также, водитель за два последние года неоднократно нарушал скоростной режим на дороге.