На Ставрополье лихач погиб, перевернувшись на автомобиле

ДТП с опрокидыванием легкового автомобиля унесло жизнь водителя в Степновском районе. Об этом STAV.AIF.RU сообщили в УГИБДД по СК.

Вечером 27 марта водитель машины ТагАЗ Tager превысил скорость на дороге « Зеленокумск село Никольское — село Степное» и не справился с управлением. Автомобиль съехал на обочину и перевернулся. От полученных травм 40-летний местный житель скончался на месте.

По предварительной версии, мужчина был не пристегнут ремнем безопасности, за что привлекался к ответственности. Также, водитель за два последние года неоднократно нарушал скоростной режим на дороге.