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На Ставрополье лихач погиб, перевернувшись на автомобиле
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

На Ставрополье лихач погиб, перевернувшись на автомобиле 

АиФ Ставрополье 49 минут назад
Фото: АиФ Ставрополье
ДТП с опрокидыванием легкового автомобиля унесло жизнь водителя в Степновском районе. Об этом STAV.AIF.RU сообщили в УГИБДД по СК.
Вечером 27 марта водитель машины ТагАЗ Tager превысил скорость на дороге «Зеленокумск — село Никольское — село Степное» и не справился с управлением. Автомобиль съехал на обочину и перевернулся. От полученных травм 40-летний местный житель скончался на месте.
По предварительной версии, мужчина был не пристегнут ремнем безопасности, за что привлекался к ответственности. Также, водитель за два последние года неоднократно нарушал скоростной режим на дороге.
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