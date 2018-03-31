Четыре человека пострадали при столкновении рейсового автобуса с грузовиком на Ставрополье

СТАВРОПОЛЬ , 31 марта. / ТАСС /. Четыре человека пострадали в ДТП с участием автобуса и грузового автомобиля в Андроповском районе Ставропольского края , сообщили в субботу ТАСС в отделе пропаганды краевого управления ГИБДД

"По предварительным данным, водитель автобуса Neoplan совершил столкновение с попутным грузовиком «КамАЗ». В результаты травмы получили водитель и три пассажира, все они госпитализированы в ЦРБ Андроповского района", — сказали в Госавтоинспекции. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, причины происшествия уточняются.