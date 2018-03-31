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Четыре человека пострадали при столкновении рейсового автобуса с грузовиком на Ставрополье
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Четыре человека пострадали при столкновении рейсового автобуса с грузовиком на Ставрополье 

ТАСС 1 час назад
Фото: Вестник Кавказа
СТАВРОПОЛЬ, 31 марта. /ТАСС/. Четыре человека пострадали в ДТП с участием автобуса и грузового автомобиля в Андроповском районе Ставропольского края, сообщили в субботу ТАСС в отделе пропаганды краевого управления ГИБДД.
"По предварительным данным, водитель автобуса Neoplan совершил столкновение с попутным грузовиком «КамАЗ». В результаты травмы получили водитель и три пассажира, все они госпитализированы в ЦРБ Андроповского района", — сказали в Госавтоинспекции. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, причины происшествия уточняются.
Автобус направлялся из Кисловодска в Сочи, в нем находились 12 пассажиров и два водителя. По предварительным данным, травмы, полученные пострадавшими, жизни не угрожают. Пассажиров, которые не пострадали, направили далее по маршруту следования на другом автобусе.
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