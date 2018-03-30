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Автобус с 18 пассажирами перевернулся на Ставрополье
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Автобус с 18 пассажирами перевернулся на Ставрополье 

ТАСС 4 минуты назад
Фото: АиФ Ставрополье
ПЯТИГОРСК, 30 марта. /ТАСС/. Пассажирский автобус перевернулся утром в пятницу на Ставрополье, в результате ДТП один человек погиб и еще четверо пострадали. Авария произошла из-за того, что водитель заснул за рулем, сообщили в управлении ГИБДД по Ставропольскому краю.
ДТП произошло примерно в 04:30 мск на 337 километре федеральной автодороги Кочубей — Нефтекумск — Зеленокумск — Минеральные Воды, проходящей по территории Минераловодского района.
"Водитель рейсового автобуса «Сетра», двигаясь по маршруту Махачкала — Кисловодск со стороны города Георгиевска в направлении города Зеленокумска, управляя автобусом в состоянии переутомления (со слов водителя), уснул при управлении, в результате чего автобус выехал в левый кювет и опрокинулся", — говорится в сообщении ГИБДД.
На месте происшествия от полученных травм погибла 38-летняя жительница Дагестана. С травмами различной степени тяжести в больницу Минераловодского района доставили четверых пассажиров — жителей Дагестана и Карачаево-Черкесии.
За рулем автобуса находился 24-летний житель Георгиевского района, стаж вождения категории «Д» у которого — два года. За последние два года его неоднократно привлекали к административной ответственности за различные нарушения правил дорожного движения. Автобус оборудован ремнями безопасности, в момент ДТП в салоне находились 18 пассажиров. На месте работают наряды ДПС.
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