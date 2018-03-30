Автобус с 18 пассажирами перевернулся на Ставрополье

ПЯТИГОРСК , 30 марта. / ТАСС /. Пассажирский автобус перевернулся утром в пятницу на Ставрополье , в результате ДТП один человек погиб и еще четверо пострадали. Авария произошла из-за того, что водитель заснул за рулем, сообщили в управлении ГИБДД по Ставропольскому краю.

ДТП произошло примерно в 04:30 мск на 337 километре федеральной автодороги Кочубей — Нефтекумск Зеленокумск — Минеральные Воды, проходящей по территории Минераловодского района.

"Водитель рейсового автобуса «Сетра», двигаясь по маршруту Махачкала Кисловодск со стороны города Георгиевска в направлении города Зеленокумска, управляя автобусом в состоянии переутомления (со слов водителя), уснул при управлении, в результате чего автобус выехал в левый кювет и опрокинулся", — говорится в сообщении ГИБДД.

На месте происшествия от полученных травм погибла 38-летняя жительница Дагестана . С травмами различной степени тяжести в больницу Минераловодского района доставили четверых пассажиров — жителей Дагестана и Карачаево-Черкесии

За рулем автобуса находился 24-летний житель Георгиевского района, стаж вождения категории «Д» у которого — два года. За последние два года его неоднократно привлекали к административной ответственности за различные нарушения правил дорожного движения. Автобус оборудован ремнями безопасности, в момент ДТП в салоне находились 18 пассажиров. На месте работают наряды ДПС.