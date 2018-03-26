Совфед готов принять поправки, чтобы учесть ошибки Кемерово 

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Совет Федерации готов при необходимости оперативно внести необходимые изменения и поправки в действующее законодательство для недопущения повторения трагедии в Кемерово, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
"Если потребуются изменения в законодательство для строительства такого рода заведений и контроля за ними, безусловно, мы оперативно отреагируем", — заявила Матвиенко в эфире телеканала «Россия 1».
По ее словам, уже сейчас можно сделать вывод о необходимости ужесточения требований по безопасности торговых центров, кинотеатров и других мест массового скопления людей.
Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, ещё 45 пострадали.
За ликвидацией последствий пожара в торговом центре «Зимняя вишня» следите в онлайн-репортаже РИА Новости >>