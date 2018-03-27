Ряд медорганизаций предложили помощь пострадавшим при пожаре в Кемерово 

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Ряд медицинских организаций РФ проявили инициативу помочь пострадавшим в результате пожара в кемеровском торговом центре, сообщает пресс-служба минздрава РФ. Отмечается, что медицинские учреждения готовы предложить помощь «не только в лечебном, но и в социальном плане».
"Так, коллектив Национального медицинского исследовательского центра радиологии минздрава России выступил с инициативой направить часть заработной платы на оказание помощи семьям пострадавших в Кемерово", — говорится в сообщении.
Кроме того, свою помощь пострадавшим предложили медики-соотечественники, проживающие за рубежом, в том числе сотрудники Всемирной организации здравоохранения и российские дипломаты.