Как будут проверять волгоградские ТЦ после трагедии в Кемерово?

В торговых центрах проведут специальные тренировки.

Как рассказали корреспонденту «АиФ-Волгоград» , МЧС не проводило подобные плановые проверки представителей среднего бизнеса с 2015 года. «Проводим только внеплановые по указанию прокуратуры », — сообщили в ГУ МЧС по Волгоградской области.

В ближайшее время во всех ТРЦ пройдут не только проверки, но и тренировки по отработке действий при возникновении ЧС. «Необходимо определить периодичность проведения проверок и тренировок. В планах каждого не только социального объекта, но и торгового центра должен быть предусмотрен пункт о периодичности проведения тренировок по пожарной безопасности, а также действий при возникновении ЧС», — заявил Андрей Бочаров на прошедшем 26 марта заседании.

Отметим, что планы эвакуаций в общественных местах типа торгового центра должны висеть на видном месте на стенах на расстоянии 2-4 метров от эвакуационных выходов. Нередко их еще можно найти над шкафами с огнетушителями.

Как себя вести, если в ТЦ произошел пожар? Спасатели отмечают, что самое главное — это не поддаваться панике. «В кратчайшие сроки покиньте торговый центр. Если в здании есть задымлении, намочите тряпку и приложите к лицу. Если вы оказались в заблокированном пространстве, в котором есть окно, откройте его и просите помощи у прохожих», — советуют в региональном ГУ МЧС.