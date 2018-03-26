Как будут проверять волгоградские ТЦ после трагедии в Кемерово? 

В торговых центрах проведут специальные тренировки.
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров поручил своим заместителям и главам профильных ведомств совместно с МЧС и МВД провести проверки соблюдения правил пожарной безопасности во всех торговых центрах.
Как рассказали корреспонденту «АиФ-Волгоград», МЧС не проводило подобные плановые проверки представителей среднего бизнеса с 2015 года. «Проводим только внеплановые по указанию прокуратуры», — сообщили в ГУ МЧС по Волгоградской области.
В ближайшее время во всех ТРЦ пройдут не только проверки, но и тренировки по отработке действий при возникновении ЧС. «Необходимо определить периодичность проведения проверок и тренировок. В планах каждого не только социального объекта, но и торгового центра должен быть предусмотрен пункт о периодичности проведения тренировок по пожарной безопасности, а также действий при возникновении ЧС», — заявил Андрей Бочаров на прошедшем 26 марта заседании.
Отметим, что планы эвакуаций в общественных местах типа торгового центра должны висеть на видном месте на стенах на расстоянии 2-4 метров от эвакуационных выходов. Нередко их еще можно найти над шкафами с огнетушителями.
Как себя вести, если в ТЦ произошел пожар? Спасатели отмечают, что самое главное — это не поддаваться панике. «В кратчайшие сроки покиньте торговый центр. Если в здании есть задымлении, намочите тряпку и приложите к лицу. Если вы оказались в заблокированном пространстве, в котором есть окно, откройте его и просите помощи у прохожих», — советуют в региональном ГУ МЧС.
Напомним, 25 марта в Кемерово в торговом центре «Зимняя вишня» произошел пожар. Из-за возгорания обрушились два из трех кинозалов. В здании не сработала пожарная сигнализация. К настоящему моменту известно о 53 погибших.