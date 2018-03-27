Гром грянул. Готовы ли торговые центры Воронежа к возможным ЧП?

В воскресенье, 25 марта, в разгар воскресного дня заполыхал кемеровский торгово-развлекательный центр «Зимняя вишня»: погибло минимум 64 человека, среди которых много детей. Не повторится ли подобное в Воронеже, где люди давно привыкли проводить выходные и праздники в крупных мегамоллах, — вопрос не праздный.

Массовые проверки

Пока спасатели МЧС разбирают завалы в Кемерово , Генпрокурор РФ поручил региональным прокурорам провести проверки всех торговых комплексов, где есть развлекательные зоны. Уже в ближайшие дни на соблюдение пожарной безопасности поверят и все торговые центры Воронежа. Такое поручение врио мэра города Вадим Кстенин дал 26 марта руководителю управления по делам гражданской обороны Сергею Хомуку. Кроме того, по поручению врио губернатора Александра Гусева на всех подобных объектах проведут учебную эвакуацию людей.

Эта новость стала вполне ожидаемой. Массово торговые центры у нас не проверяли три года. Последний раз это случилось после трагедии в казанском комплексе «Адмирал» в апреле 2015-го. Тогда только прокуратура Ленинского района Воронежа возбудила 21 административное дело о несоблюдении требований пожарной безопасности в крупных торговых центрах. А всего в 120 торговых комплексах и крупных магазинах города было выявлено более 900 нарушений! В чёрный список нарушителей пожарной безопасности тогда попали ТЦ «Аксиома», «Арена», «Атмосфера», Европа», «Касторама», «Линия», «Максимир», Петровский пассаж», «Поиск», «Солнечный рай», «1 000 мелочей»…

Со времени тотальной проверки случилось ещё несколько ЧП. Так, 1 декабря 2015 года произошёл пожар в торговом центре «1 000 мелочей», откуда были эвакуированы 180 посетителей. Ну, а самая нашумевшая история случилась в апреле 2017 года в ТЦ «Галерея Чижова», откуда в результате задымления третьего и четвёртого этажей было эвакуировано более 5 тысяч человек, двое оказались в больнице с отравлением продуктами горения. Сообщалось, что причиной задымления стало короткое замыкание электропроводки. Магазины в ТЦ заработали через два дня, а вот ресторан, где и произошло возгорание, был закрыт ещё месяц.

Спустя месяц по этой же причине — короткое замыкание — экстренные службы были вызваны в ТРК «Арена». К счастью, тогда обошлось без пожара.

Раз в четыре года

Многие эксперты считают, что ТЦ не на пользу пошли надзорные каникулы, в течение которых запрещено планово проверять малый и средний бизнес, к которым и относятся практически все торговые комплексы. Известно, в частности, что с момента своего строительства в 2013 году «Зимнюю вишню» так ни разу и не поверили.

Как рассказали в воронежской прокуратуре, объекты с возможным пребыванием в них 200 человек и более планово проверяют не чаще чем раз в четыре года. А заведения с меньшим количеством посетителей и вовсе раз в семь лет. Между тем ещё в 1990-х годах такие заведения контролировали ежеквартально.

«Конечно, частые проверки бизнесменов, которые занимаются производством, в принципе не нужны, но огромные торговые центры, которые посещают тысячи людей — совсем другое дело, это безопасность, — считает заместитель председателя Совета воронежского областного отделения Всероссийского добровольного пожарного общества Сергей Кондратьев . — Навести порядок в этой сфере в Воронеже, как и в любом другом российском городе, поможет увеличение количества проверок пожарных инспекторов. И главное — Госпожнадзор должен участвовать в контроле строительства торговых центров на стадии проектирования, выбора строительных материалов и приёмки объектов в эксплуатацию. Этим он не занимается с 2006 года. А в Кемерово, помимо прочих нарушений, судя по масштабам пожара, скорее всего, ещё и руководители поздно сообщили о ЧП пожарным. Так часто делают — надеются справиться с огнём своими силами, боясь нарваться на штраф».

Между тем, как отмечают в областном правительстве, в прошлом году только по жалобам граждан было проведено пять внеплановых проверок развлекательных центров, и выявлено 16 нарушений требований пожарной безопасности, к административной ответственности привлекли три должностных лица.

Очевидно, в нынешней ситуации остаётся надеяться на совесть управляющих ТРЦ да внимательность посетителей.