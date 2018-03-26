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Выводы сделают после понимания причин трагедии в Кемерово, заявил Песков
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Выводы сделают после понимания причин трагедии в Кемерово, заявил Песков 

РИА Новости 6 часов назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Системные меры по обеспечению пожарной безопасности принимаются по всей стране, после понимания причин трагедии в торговом центре Кемерово будут сделаны выводы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Системные меры принимаются в плане обеспечения пожарной безопасности. Они принимаются по всей стране, и они принимаются достаточно жестко. Неоднократно президент лично держал под контролем ситуацию, но каждый раз нужно говорить о каких-то конкретных причинах, давайте дождемся, когда будет однозначное понимание причин произошедшей трагедии, потом будем делать выводы ", — сказал Песков журналистам в понедельник.
Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел в воскресенье. По последним данным, погибли 64 человека.
За ликвидацией последствий пожара в торговом центре «Зимняя вишня» следите в онлайн-репортаже РИА Новости >>
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