Выводы сделают после понимания причин трагедии в Кемерово, заявил Песков

"Системные меры принимаются в плане обеспечения пожарной безопасности. Они принимаются по всей стране, и они принимаются достаточно жестко. Неоднократно президент лично держал под контролем ситуацию, но каждый раз нужно говорить о каких-то конкретных причинах, давайте дождемся, когда будет однозначное понимание причин произошедшей трагедии, потом будем делать выводы ", — сказал Песков журналистам в понедельник.

Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел в воскресенье. По последним данным, погибли 64 человека.

За ликвидацией последствий пожара в торговом центре «Зимняя вишня» следите в онлайн-репортаже РИА Новости >>