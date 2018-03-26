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В Кремле пообещали сделать выводы после пожара в Кемерово
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В Кремле пообещали сделать выводы после пожара в Кемерово 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что после понимания причин пожара в Кемерово, будут сделаны выводы, передает корреспондент "Газеты.Ru".
По его словам, системные меры в плане обеспечения пожарной безопасности «достаточно жестко» принимаются по свей стране.
"Неоднократно президент лично держал под контролем ситуацию, но каждый раз нужно говорить о каких-то конкретных причинах, давайте дождемся, когда будет однозначное понимание причин произошедшей трагедии, потом будем делать выводы", — сказал Песков.
Ранее Песков назвал вопрос о претензиях к губернатору Кемеровской области Аману Тулееву некорректным.
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 Ещё 4 источника 
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