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Песков: запрет на плохие новости по ТВ — это абсурд
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Песков: запрет на плохие новости по ТВ — это абсурд 

Вести.Ru 1 час назад
В Кремле назвали абсурдом предположения о том, что на федеральных телеканалах существует запрет на плохие новости, в частности на освещение трагедии в Кемерове.
"Что касается запрета на плохие новости — это полный абсурд, абсолютно", — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на просьбу прокомментировать новостную сетку федеральных каналов, где накануне якобы не было сюжетов о пожаре в кемеровском торговом центре.
"Когда пошли первые сообщения, никто не мог предположить, что трагедия развернется в таком масштабе. Но когда уже стал понятен ужасающий масштаб этой трагедии, я сам вчера смотрел телевизионные новости, коих в воскресенье не так много, и я видел материалы про это", — подчеркнул представитель Кремля, передает РИА Новости.
Возгорание в торговом центре «Зимняя вишня» произошло 25 марта. Огонь вспыхнул на четвертом этаже, где находились кинозалы и детские игровые зоны с аттракционами. Погибли, по последним данным, 64 человека, пострадали более 40 человек. С 27 марта в Кузбассе объявлен трехдневный траур по погибшим.
Хотя открытое горение в торговом комплексе было ликвидировало, сегодня днем здание вновь задымилось.
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