В Кремле ответили на вопрос о претензиях к Тулееву

«Вы знаете, вопрос совершенно некорректный», — сказал Песков.

Также пресс-секретарь президента опроверг предположения о том, что Кремль якобы дал установку телеканалам не рассказывать о трагедии. Один из журналистов поделился наблюдением, что 25 марта было мало видеосюжетов с места событий.

В результате пожара в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» погибли 64 человека. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статьям о причинении смерти по неосторожности, нарушении требований пожарной безопасности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Правоохранители задержали руководителя компании «Системный интегратор», занимавшейся разработкой системы противопожарной безопасности, а также владелицу ТЦ, ее заместителя по безопасности и одного из менеджеров.