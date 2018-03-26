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В Кремле ответили на вопрос о претензиях к Тулееву
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В Кремле ответили на вопрос о претензиях к Тулееву 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
В Кремле cчитают некорректным вопрос о каких-либо претензиях к губернатору Кемеровской области Аману Тулееву в связи его отсутствием на месте трагедии в торговом центре «Зимняя вишня», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова передает в понедельник, 26 марта, корреспондент «Ленты.ру».
«Вы знаете, вопрос совершенно некорректный», — сказал Песков.
Также пресс-секретарь президента опроверг предположения о том, что Кремль якобы дал установку телеканалам не рассказывать о трагедии. Один из журналистов поделился наблюдением, что 25 марта было мало видеосюжетов с места событий.
В результате пожара в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» погибли 64 человека. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статьям о причинении смерти по неосторожности, нарушении требований пожарной безопасности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Правоохранители задержали руководителя компании «Системный интегратор», занимавшейся разработкой системы противопожарной безопасности, а также владелицу ТЦ, ее заместителя по безопасности и одного из менеджеров.
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