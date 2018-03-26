«Все, что происходит, касается огромного количества людей»

Следственный комитет сообщил, что сотрудник частного охранного предприятия ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово при получении сигнала о пожаре отключил систему оповещения. Решается вопрос» о задержании этого человека.

«Серьезные нарушения были допущены, как при вводе торгового центра в эксплуатацию, так и в процессе его работы. Пожарные выходы в ТЦ были заблокированы. Следствие проверяет информацию и о других нарушениях», — говорится в публикации.

Уполномоченный по правам ребенка при президенте Анна Кузнецова вылетает в Кемерово ближайшим рейсом, чтобы выяснить, какие действия привели к гибели детей при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня». Об этом омбудсмен написала на своей странице в Facebook. Кузнецову беспокоит информация из СМИ, согласно которой пожар начался якобы после того, как подростки подожгли поролоновые кубики в игровом центре на четвертом этаже торгового центра. «Подобное „переключение внимания“ ответственными лицами недопустимо. Нужно тщательное расследование того, как и почему оказались заперты в сгоревшем кинотеатре маленькие дети, что помешало в критический момент организовать эвакуацию и спасти жизни людей», — отметила омбудсмен По последним данным, на пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» погибли 64 человека. 26 марта появилось сообщение о повторном возгорании в ТЦ. Тление в завалах перешло в открытую фазу из-за наличия многослойных перекрытий, сообщили в МЧС. Затем возгорание ликвидировали, однако конструкция здания не устойчива, угроза обрушения сохраняется, спасатели работают с риском для жизни, заявил глава МЧС Владимир Пучков . По словам министра, в Кемерово доставлено специальное оборудование для укрепления строения. О том, что происходит около торгового центра и внутри здания, рассказала журналист из Кемерова Татьяна Думенко:

— Многочисленные люди, которые находятся около торгового центра, видели языки пламени, тем более это был порыв ветра. Пожарные продолжают работу. По моим чисто визуальным оценкам, в периметре с километр находится очень много полиции. До въезда, буквально метров 300, до этого торгового центра все-таки движение общественного транспорта [осуществляется] в обычном режиме. Это главная магистраль города — проспект Ленина, совсем перекрыть все невозможно, метров 300-500 — конечно, там находится только спецтехника, очень много пожарных машин, и лесовозов с бревнами. Но, скорее всего, когда рушится перекрытие, просто это подпорки устанавливаются.

— Видели картинку — образовался некий мемориал, где это?

— Это недалеко от того места, где я нахожусь. Люди сплошным потоком идут туда с цветами, с игрушками, со свечами, очень много молодежи, беспрепятственно туда можно пройти. Никого не пускают в школу, где сейчас находятся родственники пострадавших и развернут штаб МЧС. Это через дом буквально от этого торгового центра. Удалось туда пройти, пообщаться с людьми, с молодым человек, который, как спасатели говорят, он просто настоящий герой, вытащил пять детей оттуда, и своими глазами видел, как все началось. Началось это, по его словам, с батутного центра, непосредственно в том месте, где я находилась, такая поролоновая зона, как он утверждает. Назвать его имя и фамилию я, к сожалению, не могу, потому что со всех людей там берется подписка о неразглашении сейчас, и ему вообще запрещено.

— Опять же батутный центр, поджог, трудные подростки — вот эти все версии, которые звучали, он подтверждает?

— Он увидел, что пожар возник в этом месте. Сказать о том, что это было — он ответил: «Мне запрещено».

— Про закрытые двери, про все подобные вещи, что охрана якобы не пускала детей по лестнице, вы слышали?

— Конечно, город у нас небольшой. Все, что происходит, касается огромного количества людей, и всю ночь люди в сетях, по телефону рассказывали друг другу то, что происходит. У всех сейчас один вопрос: как могло так случиться, что буквально в первый час не было сделано огромное количество вещей, которые необходимы, которые мы ожидаем от людей, которые отвечают за пожарную безопасность, за охрану и так далее. То есть полное ощущение, что была паника, непонимание того, что нужно делать. Были отдельные люди, которые спасали. К сожалению, как говорят, люди, которые оказались непосредственно в пожаре, был очень едкий дым, как я понимаю, видимо, горела вся синтетическая обшивка, пластик и так далее, и люди просто теряли сознание, может быть, даже еще живые, наглотавшись этого едкого дыма, а потом уже просто не приходили в себя. А что касается закрытых, не закрытых дверей, за это я не могу ничего сказать, но я не нашла внятных объяснений ни от специалистов, ни от каких-то возможных свидетелей.

Со вторника, 27 марта, в кемеровской области объявлен трехдневный траур. Пожар в торговом центре «Зимняя Вишня» унес жизни 64 человек.