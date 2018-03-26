Ещё
Песков заявил, что говорить о версиях пожара в кемеровском ТЦ преждевременно
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Песков заявил, что говорить о версиях пожара в кемеровском ТЦ преждевременно 

Москва24 1 час назад
Фото: Москва24
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не располагает информацией о причинах пожара в кемеровском ТЦ. До окончания работы следователей говорить о версиях случившегося преждевременно, отметил Песков.
"Было бы совершенно ошибочно сейчас говорить о каких-то версиях", — цитирует представителя Кремля РИА Новости. «Собственно, только Следственный комитет может сейчас выдвигать какие-то версии произошедшего. И неправильно сейчас забегать вперед и говорить о чем-то», — подчеркнул Песков.
Пожар в четырехэтажном ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове произошел 25 марта. По последним данным, погибли 64 человека. После пожара за медицинской помощью обратились 44 пострадавших, десять из них остаются в больницах.
По данным МЧС, общая площадь пожара составила 1,5 тысячи квадратных метров. В качестве возможных причин пожара называли короткое замыкание и неосторожное обращение с огнем.
СК возбудил уголовное дело по нескольким статьям. В связи с трагедией в ТЦ, в Кемеровской области с 27 марта объявят трехдневный траур.
Москва24: последние новости
Люди игнорировали оповещение сотрудников ТЦ — очевидец пожара в Кемерове Число пострадавших при пожаре в ТЦ в Кемерове выросло до 15 человек Число погибших при пожаре в торговом центре в Кемерове увеличилось до 64 человек
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Польша высылает российских дипломатов319
Леня Голубков прокомментировал смерть Мавроди58
Умер Сергей Мавроди229
Украина задержала российское судно213
Собчак обвинили в пиаре на костях114
Видео
02:19
Опознаны 17 погибших при пожаре в Кемерово
Происшествия
09:46
Бесчинства охраны в ТЦ Кемерово проверит Росгвардия
Пожары Происшествия
04:07
СК выявил «серьезные нарушения» в сгоревшем ТЦ
Пожары Происшествия
02:06
Тоннель под фиолетовой веткой метро готов наполовину
Новости Москвы
06:25
Лолита раскрыла тайну исчезновения Понаровской
Шоу-бизнес
Сигнализацию в «Зимней вишне» отключили намеренно
Пожары Происшествия
01:33
Названы топ‑5 городов в РФ для отдыха на майские праздники
Новости Москвы
01:22
В Кемеровской области объявлен траур
Происшествия
02:35
«Своя шкура дороже»: депутат о чиновниках в Кемерово
Политика
00:48
В парке «Зарядье» появится медкабинет
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение