Песков заявил, что говорить о версиях пожара в кемеровском ТЦ преждевременно

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не располагает информацией о причинах пожара в кемеровском ТЦ. До окончания работы следователей говорить о версиях случившегося преждевременно, отметил Песков. "Было бы совершенно ошибочно сейчас говорить о каких-то версиях", — цитирует представителя Кремля РИА Новости . «Собственно, только Следственный комитет может сейчас выдвигать какие-то версии произошедшего. И неправильно сейчас забегать вперед и говорить о чем-то», — подчеркнул Песков. Пожар в четырехэтажном ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове произошел 25 марта. По последним данным, погибли 64 человека. После пожара за медицинской помощью обратились 44 пострадавших, десять из них остаются в больницах. По данным МЧС, общая площадь пожара составила 1,5 тысячи квадратных метров. В качестве возможных причин пожара называли короткое замыкание и неосторожное обращение с огнем. СК возбудил уголовное дело по нескольким статьям. В связи с трагедией в ТЦ, в Кемеровской области с 27 марта объявят трехдневный траур.