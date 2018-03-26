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Выпрыгнувшие из окон горящего ТЦ подростки выжили
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Выпрыгнувшие из окон горящего ТЦ подростки выжили 

Газета.Ru 4 часа назад
Фото: Газета.Ru
Глава Минздрава России Вероника Скворцова сообщила, что подростки, выпрыгнувшие из окон горящего ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово выжили, передает РИА «Новости».
По словам Скворцовой, в самом тяжелом состоянии находится 11-летний ребенок, который во время пожара выпрыгнул с четвертого этажа. В состоянии ближе к средней степени тяжести находится также 18-летний молодой человек, спасшийся из горящего здания таким же способом.
Ранее сообщалось, что еще девять пациентов находятся в токсикологических отделениях с отравлением угарным газом.
По последним данным, погибли 56 человек.
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