СК располагает заявлениями родственников о пропаже 67 человек

С момента пожара и по настоящее время обнаружены и доставлены в морг тела 59 погибших. Отмечается, что опознаны тела 21 погибшего, родственникам выданы разрешения для их захоронения.

Пока проводятся генетические экспертизы, СК считает невозможной публикацию списков погибших при пожаре, отметили в ведомстве.

Ранее СМИ сообщали, что участники митинга в Кемерово насчитали 85 пропавших без вести после пожара в ТЦ.