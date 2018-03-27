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СК располагает заявлениями родственников о пропаже 67 человек
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

СК располагает заявлениями родственников о пропаже 67 человек 

Газета.Ru 7 часов назад
Следствие располагает заявлениями родственников о пропаже 67 человек после пожара в торговом центре в Кемерово, заявила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко. Об этом сообщает телеграм-канал СК.
С момента пожара и по настоящее время обнаружены и доставлены в морг тела 59 погибших. Отмечается, что опознаны тела 21 погибшего, родственникам выданы разрешения для их захоронения.
Пока проводятся генетические экспертизы, СК считает невозможной публикацию списков погибших при пожаре, отметили в ведомстве.
Ранее СМИ сообщали, что участники митинга в Кемерово насчитали 85 пропавших без вести после пожара в ТЦ.
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