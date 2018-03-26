Ещё
Взбешенный Плющенко набросился на Тулеева после чудовищной трагедии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Взбешенный Плющенко набросился на Тулеева после чудовищной трагедии 

Дни.ру 1 час назад
Фото: Дни.ру
Прославленный фигурист Евгений Плющенко прокомментировал беду, случившуюся в Кемерово. Спортсмен призвал к ответу всех местных чиновников, при этом он не сдержал нахлынувших на него эмоций.
На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Евгений Плющенко признался, что пребывает в шоке от произошедшего в Кемерово. «Эту трагедию в Кемерово уже называют самой страшной за последние 100 лет, в пожаре, который вспыхнул в торговом центре задохнулось 65 человек, среди которых огромное количество детей, число жертв растет с каждым часом!» — написал встревоженный Плющенко.
Далее фигурист уже не сдерживал эмоций. Он прямо потребовал призвать к ответу всех чиновников Кемерово. «Как Доверенное лицо Президента Российской Федерации, прошу принять срочные меры и провести проверки в торговых центрах по всем регионам России, а также прошу призвать к отвественности всех чиновников Кемеровской области, включая Губернатора Кемеровской Области, который даже не приехал на место трагедии, где гибли десятки его горожан, а дети задыхались в закрытом кинотеатре!» — возмущенно заявил спортсмен.
Плющенко поделился своими чувствами с многочисленными подписчиками. «Сердце разрывается в осознании случившегося, как отец двух сыновей, я как никто другой осознаю какое горе сейчас испытывают семьи пострадавших и приношу свои глубочайшие соболезнования всем родным и близким погибших и пострадавших.. Держитесь, Кемерово, мы с Вами!» — завершил свой пост фигурист.
Напомним, пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово вспыхнул 25 марта. Он начался на верхнем этаже здания, площадь возгорания составила почти 1,5 тысячи квадратных метров, обрушилась кровля. Подтверждена гибель 53 человек, в том числе девятерых детей. Пострадали 45 человек. Десятки людей, в том числе более 40 детей, считаются пропавшими без вести.
Дни.ру: последние новости
Фото и видео с места жуткой трагедии в Кемерово "Мам, нам нечем дышать": школьники звонили родителям из горящего ТЦ Смертельный пожар в Кемерово ударил по Волочковой
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Польша высылает российских дипломатов319
Леня Голубков прокомментировал смерть Мавроди58
Умер Сергей Мавроди229
Украина задержала российское судно213
Собчак обвинили в пиаре на костях114
Видео
02:19
Опознаны 17 погибших при пожаре в Кемерово
Происшествия
09:46
Бесчинства охраны в ТЦ Кемерово проверит Росгвардия
Пожары Происшествия
04:07
СК выявил «серьезные нарушения» в сгоревшем ТЦ
Пожары Происшествия
02:06
Тоннель под фиолетовой веткой метро готов наполовину
Новости Москвы
06:25
Лолита раскрыла тайну исчезновения Понаровской
Шоу-бизнес
Сигнализацию в «Зимней вишне» отключили намеренно
Пожары Происшествия
01:33
Названы топ‑5 городов в РФ для отдыха на майские праздники
Новости Москвы
01:22
В Кемеровской области объявлен траур
Происшествия
02:35
«Своя шкура дороже»: депутат о чиновниках в Кемерово
Политика
00:48
В парке «Зарядье» появится медкабинет
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение