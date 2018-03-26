«Синема-парк» и «Формула кино» внепланово проверят кинотеатры на пожарную безопасность

Внеплановые проверки пожарной безопасности пройдут во всех кинотеатрах объединенной сети «Синема-парк» и «Формула кино». Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила директор по связям с общественностью и внешним коммуникациям объединенной сети Александра Артамонова.

«Объединенная сеть кинотеатров «Синема-парк» и «Формула кино» проведут внеплановые проверки противопожарной безопасности всей сети кинотеатров после трагедии в Кемерово . Проверки будут проходить совместно с руководством ТРЦ, они начнутся в ближайшее время», — сказала А. Артамонова.

По ее словам, кинотеатр, расположенный в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня», где накануне произошел пожар, не входит в объединенную сеть.

Ранее СМИ сообщали, что пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. По последним данным, подтверждена гибель 64 человек.