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Очевидец поджога подростками ТЦ в Кемерово передал их описание в СК, узнали СМИ
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Очевидец поджога подростками ТЦ в Кемерово передал их описание в СК, узнали СМИ 

Newsru.com 3 часа назад
Фото: Newsru.com
Полиции переданы данные подростков, которые могли устроить пожар в кемеровском ТЦ, где, по последним данным, погибло
более 60 человек. Об этом сообщает сайт
"Сибдепо"
со ссылкой на источник, близкий к головному офису торгового центра.
По его словам, два подростка подожгли поролоновые кубики в яме батутного центра «Круча». Это видел сотрудник ТРК, который попытался потушить огонь, но не смог. В итоге он просто вывел поджигателей, они спаслись. Позднее этот сотрудник «давал показания сотрудникам СК, описал, как эти парни выглядят», рассказал собеседник издания.
Ранее версию о поджоге игрового зала подростками приводил вице-губернатор Кузбасса Владимир Чернов. «Очаг — батутная комната… Предварительная версия, что у кого-то из ребятишек была зажигалка, это предварительная версия, вот в этой батутной, воспламенение началось с поролона, прямо в бассейне батутном, который просто вспыхнул, как порох», — цитировало Чернова агентство ТАСС.
Аналогичную версию со ссылкой на руководство ТЦ озвучивал Telegram-канал. В администрации комплекса также заявляли, будто жаловались на распоясавшихся подростков в органы по делам несовершеннолетних. Однако там эту информацию опровергли. «Мы не знаем, о чем они там говорят, к нам они ни разу не обращались. Там рядом седьмая школа находится. Она вполне благополучная. Там подобных подростков нет», — приводит канал заявление чиновников.
Также есть еще несколько версий причин ЧП. Согласно одной из них, пожар в ТЦ мог начаться из-за свечей, которые зажгли во время детского праздника. Также рассматривается версия о коротком замыкании.
Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» начался в воскресенье, 25 марта, около 16:00 по местному времени (12:00 по Москве). Его тушение заняло более 12 часов.
По последним данным, жертвами пожара стали 56 человек, 44 пострадавших обратились за помощью в медучреждения, из них 10 человек остаются в стационаре. В ближайшие дни в Кемерово будет объявлен траур по погибшим.
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Число погибших при пожаре в Кемерово возросло до 48 При пожаре в торговом центре в Кемерово погибли четверо детей СК ищет охранника, который отключил систему оповещения в ТЦ "Зимняя вишня"
 Ещё 15 источников 
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