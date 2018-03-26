Ещё
Все российские торговые центры проверят на соблюдение норм пожарной безопасности
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Все российские торговые центры проверят на соблюдение норм пожарной безопасности 

Rambler News Service 1 час назад
Управления прокуратуры субъектов России совместно с территориальными органами МЧС проведет проверки всех торгово-развлекательных центров на предмет соблюдения законодательства о противопожарной безопасности, сообщает пресс-служба ведомства.
«В связи с пожаром в торговом центре «Зимняя вишня» в г. Кемерово, повлекшем многочисленные человеческие жертвы, первый заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Александр Буксман поручил прокурорам субъектов Российской Федерации с привлечением территориальных органов МЧС России провести проверки соблюдения законодательства о пожарной безопасности во всех торговых комплексах, имеющих развлекательные центры», — говорится в сообщении.
Особое внимание поручено обратить на наличие и работоспособность систем сигнализации и пожаротушения, а в случае выявления нарушений прокурорам предписано принять меры реагирования, направленные на устранение нарушений.
Пожар в ТЦ в Кемерове вспыхнул в воскресенье, 25 марта. В тот момент в здании находилось много семей. По данным Следственного комитета России, в результате пожара погибло 64 человека. В дни траура телеканалы должны будут отказаться от показа рекламы.
Rambler News Service: последние новости
Число погибших в результате пожара в ТЦ в Кемерове увеличилось до 64 человек СТС отменил премьеры двух сериалов из-за трагедии в Кемерове Подмосковные торговые центры проверят после пожара в Кемерове
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Польша высылает российских дипломатов319
Леня Голубков прокомментировал смерть Мавроди58
Умер Сергей Мавроди229
Украина задержала российское судно213
Собчак обвинили в пиаре на костях114
Видео
02:19
Опознаны 17 погибших при пожаре в Кемерово
Происшествия
09:46
Бесчинства охраны в ТЦ Кемерово проверит Росгвардия
Пожары Происшествия
04:07
СК выявил «серьезные нарушения» в сгоревшем ТЦ
Пожары Происшествия
02:06
Тоннель под фиолетовой веткой метро готов наполовину
Новости Москвы
06:25
Лолита раскрыла тайну исчезновения Понаровской
Шоу-бизнес
Сигнализацию в «Зимней вишне» отключили намеренно
Пожары Происшествия
01:33
Названы топ‑5 городов в РФ для отдыха на майские праздники
Новости Москвы
01:22
В Кемеровской области объявлен траур
Происшествия
02:35
«Своя шкура дороже»: депутат о чиновниках в Кемерово
Политика
00:48
В парке «Зарядье» появится медкабинет
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение