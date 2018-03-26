Все российские торговые центры проверят на соблюдение норм пожарной безопасности

Управления прокуратуры субъектов России совместно с территориальными органами МЧС проведет проверки всех торгово-развлекательных центров на предмет соблюдения законодательства о противопожарной безопасности, сообщает пресс-служба ведомства.

«В связи с пожаром в торговом центре «Зимняя вишня» в г. Кемерово , повлекшем многочисленные человеческие жертвы, первый заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Александр Буксман поручил прокурорам субъектов Российской Федерации с привлечением территориальных органов МЧС России провести проверки соблюдения законодательства о пожарной безопасности во всех торговых комплексах, имеющих развлекательные центры», — говорится в сообщении.

Особое внимание поручено обратить на наличие и работоспособность систем сигнализации и пожаротушения, а в случае выявления нарушений прокурорам предписано принять меры реагирования, направленные на устранение нарушений.

Пожар в ТЦ в Кемерове вспыхнул в воскресенье, 25 марта. В тот момент в здании находилось много семей. По данным Следственного комитета России, в результате пожара погибло 64 человека. В дни траура телеканалы должны будут отказаться от показа рекламы.