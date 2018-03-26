Стало известно о нарушениях при вводе в эксплуатацию кемеровского ТЦ «Зимняя вишня»

"Следствием уже получены доказательства, свидетельствующие о вопиющих нарушениях, которые привели к столь тяжким последствиям. Они были допущены как при вводе торгового центра в эксплуатацию, так и в ее процессе", — заявила она.

Ранее сообщалось, что сотрудник ЧОП отключил систему оповещения в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово после получения сигнала о пожаре.