Стало известно о нарушениях при вводе в эксплуатацию кемеровского ТЦ «Зимняя вишня» 

Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко рассказала о серьезных нарушениях, допущенных, как при вводе сгоревшего ТЦ в Кемерово в эксплуатацию, так и в процессе его работы. Об этом говорится в сообщении на сайте СК.
"Следствием уже получены доказательства, свидетельствующие о вопиющих нарушениях, которые привели к столь тяжким последствиям. Они были допущены как при вводе торгового центра в эксплуатацию, так и в ее процессе", — заявила она.
Ранее сообщалось, что сотрудник ЧОП отключил систему оповещения в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово после получения сигнала о пожаре.
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