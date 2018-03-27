Мэр Кемерово отправил инициативную группу жителей в морг «для проверки»

В ходе акции памяти погибших в воскресном пожаре Середюк предложил собравшимся жителям создать группу, которая осмотрит морги и сгоревшее здание ТЦ. Также мэр предложил горожанам, не верящим в официальные данные о погибших, выдвинуть пять делегатов «для проверки». Затем он выбрал пятерых самых активных участников митинга и посадил их в муниципальный автобус.

"Я уже предупредил в морге, езжайте и проходите напрямик", — сказал Сердюк.