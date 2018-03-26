Прокуратура проверит торговые центры Уфы 

В связи с произошедшим 25 марта 2018 года в г. Кемерово крупным пожаром в торгово-развлекательном комплексе, повлекшем многочисленные жертвы, прокуратура республики организовала проверки на всех объектах с массовым пребыванием людей. К надзорным мероприятиям в обязательном порядке будут привлечены специалисты МЧС, Государственного комитета республики по жилищному и строительному надзору. Проверке подлежит соблюдение собственниками и иными ответственными лицами требований противопожарного и градостроительного законодательства. Особое внимание будет обращено на функционирование систем оповещения и автоматического пожаротушения, наличие и доступность путей эвакуации.