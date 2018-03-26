Кинотеатры Кузбасса отменяют сеансы из-за пожара в ТЦ Кемерова 

«Кузбасскино» отменило показы 26, 27 и 28 марта, сообщает «ВашГород.ру». Такое решение принято в память о жертвах пожара в Кемерове. Как заявили в пресс-службе администрации Кемеровской области, к акции скорби также присоединятся все городские и областные учреждения культуры.
Развлекательных мероприятий в муниципальных учреждениях на этой неделе не будет.
«Областной департамент и «Кузбасскино» обратились с просьбой к руководителям и собственникам частных кинотеатров в память о погибших присоединиться к акции и отменить кинопоказы», — отмечается в сообщении на сайте ведомства.
Ранее интернет-издание «Сусанин» сообщало, что власти Удмуртии проведут экстренное совещание с силовиками после пожара в Кемерове.