Кинотеатры Кузбасса отменяют сеансы из-за пожара в ТЦ Кемерова

«Кузбасскино» отменило показы 26, 27 и 28 марта, сообщает «ВашГород.ру». Такое решение принято в память о жертвах пожара в Кемерове . Как заявили в пресс-службе администрации Кемеровской области , к акции скорби также присоединятся все городские и областные учреждения культуры.

Развлекательных мероприятий в муниципальных учреждениях на этой неделе не будет.

«Областной департамент и «Кузбасскино» обратились с просьбой к руководителям и собственникам частных кинотеатров в память о погибших присоединиться к акции и отменить кинопоказы», — отмечается в сообщении на сайте ведомства.