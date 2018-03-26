Работников завода в Зеленограде заставили работать в горящем здании

В ночь на понедельник, 26 марта, в Зеленограде загорелось здание завода. Горел его торец и верх, а на первом этаже под вой сирены работали люди из ночной смены. Об этом «360» сообщил источник.

У здания несколько арендаторов. По предварительной версии, загорелось предприятие по изготовлению поролона. По соседству была компания по сборке и обработке печатных плат. Начальник сказал им продолжать работать.

Учитывая специфику производства, все здание затянуло едким дымом. У сотрудников сразу же началось головокружение, тошнота. После смены некоторые из них пошли в медпункт, но в больницу обращаться никто не рискнул из страха перед начальником.

Источник в экстренных службах рассказал «360» другие подробности произошедшего. Возгорание возникло в складском помещении по адресу

4922-й проезд, № 4, строение 1. Угарный газ проник в соседние помещения. Ночная смена работников не имела доступ к выходу, их старший сказал им не останавливать работу, пояснив фразой «Не мы же горим, работайте дальше!». Затем задымление поступило на производство, но и это никак не повлияло на процесс.

В итоге работники, закончив смену, вышли через главный вход производства, чтобы узнать, что происходит. Тогда их заметил один из спасателей.

Рабочие засняли задымленное помещение на видео.