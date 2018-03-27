Все ТЦ в Ингушетии проверят в течение 10 дней

Юнус-Бек Евкуров в связи с трагедией в Кемерово поручил провести проверки во всех торговых центрах республики. Об этом STAV.AIF.RU сообщили в пресс-службе главы республики.

Глава Ингушетии поручил Правительству, региональному ГУ МЧС и главам всех населенных пунктов и городов проверить в течение 10 дней все торговые центры и места массового скопления граждан в республике на пожарную безопасность.

По словам Юнус-Бека Евкурова, в случае выявления нарушений, ответственные лица будут привлечены к ответственности по всей строгости закона, а некоторые даже уволены.