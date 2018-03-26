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Магазин в башкирском селе тушили 29 пожарных
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Магазин в башкирском селе тушили 29 пожарных 

ufa1.ru 1 час назад
Фото: ufa1.ru
В селе Павловка в Нуримановском районе Башкирии сгорел единственный магазин, в котором продавался алкоголь. Горевшее здание тушили 29 человек.
Возгорание началось в самом центре села, на Центральной улице. Прохожие увидели дым, продавец выбежала из магазина и начала кричать: «Огонь!», тут же и вызвали пожарных. В село направили сразу восемь машин, в 13:30 спасатели были уже на месте. Очень важно было предотвратить распространение огня на соседние здания, которые стояли к горящему магазину почти вплотную.
— Сейчас пожарные приступили к ликвидации горения, распространение огня предотвратили, пострадавших тоже нет, — сообщили в республиканском МЧС по республике.
Местные жители с интересом наблюдали, как тушат возгорание. Из-за чего оно произошло, дознавателям еще предстоит выяснить.
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