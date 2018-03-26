Развлекательные центры всех регионов России будут проверены на соблюдение пожарной безопасности 

В связи с пожаром в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово, повлекшем многочисленные человеческие жертвы, первый заместитель генпрокурора России Александр Буксман поручил прокурорам регионов с привлечением территориальных органов МЧС России провести проверки соблюдения законодательства о пожарной безопасности во всех торговых комплексах, имеющих развлекательные центры. При этом прокурорам поручено обратить особое внимание на наличие и работоспособность систем сигнализации и пожаротушения на указанных объектах. В случае выявления нарушений закона прокурорам предписано незамедлительно принять исчерпывающие меры реагирования, обеспечив их реальное устранение. Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры, поручение уже направлено в прокуратуры во всех регионах страны. Напомним, 25 марта в Кемерово загорелся торговый центр с развлекательными зонами и кинотеатром. На данный момент подтверждена гибель 64 человек, многие из них — дети. Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».