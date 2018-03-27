В. Пучков доложит Госдуме о причинах пожара в Кемерово после окончания расследования

Глава МЧС России Владимир Пучков будет приглашен в Госдуму после окончания расследования причин пожара в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерово с тем, чтобы доложить о причинах трагедии. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания в нижней палате парламента.

«Мы на Совете с вами обсуждали и решение приняли, что, как только закончится расследование причин произошедшего, мы с вами планируем пригласить руководителя министерства по чрезвычайным ситуациям В. Пучкова с тем, чтобы он нам доложил, почему это стало возможным», — сказал В. Володин

Ранее в КПРФ предложили создать парламентскую комиссию для изучения трагедии в Кемерово.

25 марта в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел пожар площадью 1,6 тыс. кв. м. Как сообщали СМИ, в здании не сработала пожарная сигнализация, а некоторые двери в торговом центре были заблокированы.

В результате пожара погибли, по последним данным МЧС и Следственного комитета, 64 человека, более 40 человек пострадали. По данному факту возбуждено уголовное о причинении смерти по неосторожности, нарушении требований пожарной безопасности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.