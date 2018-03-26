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В Госдуме отреагировали на пожар в кемеровском торговом центре
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В Госдуме отреагировали на пожар в кемеровском торговом центре 

Москва24 1 час назад
Фото: Москва24
Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев прокомментировал пожар, произошедший в торговом центре в Кемерове, жертвами которого стали 64 человека.
"Дело в том, что сейчас у нас в стране практически в ежедневном режиме вводятся в эксплуатацию подобные объекты, развлекательные центры и торговые дома. Поэтому надо будет пересматривать аспекты обеспечения пожарной безопасности в таких заведениях", — цитирует Шхагошева RT.
Депутат выразил соболезнования родным и близким погибших, и призвал дождаться объективных выводов и анализов.
"Должны подключаться все инстанции, которые занимаются обеспечением безопасности. Потому что именно от этого будет зависеть адекватный подход", — сказал он.
Также парламентарий предложил ввести уроки гражданской тревоги, «потому что какие бы правила и инструкции ни были, нужна практика».
Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове произошел накануне днем. Площадь возгорания составила 1,5 тысячи квадратных метров. Причиной трагедии могли стать проблемы с проводкой или неосторожное обращение с огнем.
По факту пожара возбуждено уголовное дело, есть первые задержанные.
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