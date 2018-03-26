В Госдуме отреагировали на пожар в кемеровском торговом центре

Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев прокомментировал пожар, произошедший в торговом центре в Кемерове , жертвами которого стали 64 человека.

"Дело в том, что сейчас у нас в стране практически в ежедневном режиме вводятся в эксплуатацию подобные объекты, развлекательные центры и торговые дома. Поэтому надо будет пересматривать аспекты обеспечения пожарной безопасности в таких заведениях", — цитирует Шхагошева RT.

Депутат выразил соболезнования родным и близким погибших, и призвал дождаться объективных выводов и анализов.

"Должны подключаться все инстанции, которые занимаются обеспечением безопасности. Потому что именно от этого будет зависеть адекватный подход", — сказал он.

Также парламентарий предложил ввести уроки гражданской тревоги, «потому что какие бы правила и инструкции ни были, нужна практика».

Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове произошел накануне днем. Площадь возгорания составила 1,5 тысячи квадратных метров. Причиной трагедии могли стать проблемы с проводкой или неосторожное обращение с огнем.

По факту пожара возбуждено уголовное дело, есть первые задержанные.