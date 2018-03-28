На здании Госдумы приспущен флаг в связи с трагедией в Кемерово

"В связи с трагическими событиями в Кемерово, где при пожаре погибли 64 человека, в Москве на здании Государственной Думы приспущен национальный флаг России", — сообщили РИА Новости в пресс-службе ГД.

Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где располагались несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе много детей. В Кузбассе объявлен трехдневный траур. День траура объявлен в РФ 28 марта.