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На здании Госдумы приспущен флаг в связи с трагедией в Кемерово
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

На здании Госдумы приспущен флаг в связи с трагедией в Кемерово 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. На здании Госдумы в Москве приспущен флаг России в связи с трагедией в Кемерово, сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.
"В связи с трагическими событиями в Кемерово, где при пожаре погибли 64 человека, в Москве на здании Государственной Думы приспущен национальный флаг России", — сообщили РИА Новости в пресс-службе ГД.
Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где располагались несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе много детей. В Кузбассе объявлен трехдневный траур. День траура объявлен в РФ 28 марта.
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В Кемерово загорелся торговый центр Российские флаги приспустят в день траура в связи с трагедией в Кемерово СК опросит детей, находившихся в игровой зоне ТЦ в Кемерово во время пожара
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