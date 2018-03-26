Страховщики оценили ущерб от пожара в ТЦ «Зимняя вишня» 

Ущерб от пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» страховщики оценили в три миллиарда рублей, сообщили во Всероссийском союзе страховщиков. Это если не брать в счет имущественные потери арендаторов. Их имущество можно оценить в сумму до миллиарда рублей.
В Госдуме уже настаивают на том, что торговые центры должны в обязательном порядке страховаться от пожара.
Страховка должна быть обязательной как для частного бизнеса, так и для государственных структур, если в случае пожара могут быть большие потери или ущерб нанесен жизни и здоровью граждан, передает слова председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова РИА Новости.