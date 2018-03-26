Эксперты: душегубкой может стать любой российский ТРЦ

Трагедия в Кемерово снова доказала, что без присмотра нельзя оставлять не только детей, но и многих взрослых, которые отвечают за их безопасность.

Трагедия в Кемерово, где не менее полусотни людей, в основном детей, погибли при пожаре, заставляет вновь задуматься, как вообще может быть, что такие площадки могут работать и принимать людей?

Впервые в современной истории России эти вопросы были заданы после обрушения аквапарка в московском Теплом Стане. Потом последовала «Хромая лошадь». Но судя по тому, что несмотря на все громы, молнии и заверения в принятых мерах подобные массовые трагедии прекращаться не думают, закрадывается крамольное подозрение, что причины лежат глубже, чем халатность конкретных «стрелочников».

Предсказуемо, что сейчас по всей стране начнутся внеплановые проверки пожарного состояния торговых центров, кого-то оштрафуют или посадят. Но это — реакция сугубо рефлекторная, никак не затрагивающая внутренних причин, приводящих к таким трагедиям. Из личного опыта

Московский ТЦ «Азовский», занятия в детском клубе. В какой-то момент по всему комплексу начинают выть сирены пожарной тревоги, и автоматический голос призывает немедленно покинуть здание.

Родители бросаются собирать своих чад, но администратор быстро гасит панику: «Ничего страшного, это кто-то в туалете закурил, у нас такие ложные тревоги чуть лине каждую неделю объявляют, продолжаем веселиться».

На это раз пронесло, все возвращаются, нервно хихикая. Но железная уверенность администрации в том, что тревога — ложная украла у посетителей клуба бесценные минуты, которые, если бы, не дай Бог, это был настоящий пожар, могли бы стоить жизней неизвестно какого количества людей.

Это при том, что на каждом этаже в «Азовском» висят плакаты с предписанием в случае объявления тревоги немедленно покинуть здание через лестничные шахты и собраться у входа в метро «Севастопольская».

Получается, что инструкции живут своей жизнью, а руководство ТЦ — своей? 451° по Фаренгейту

«Если брать формальные требования к пожарной, антитеррористической, санитарной безопасности мест массового скопления людей — это и ТРЦ, и стадионы, и кинотеатры, и даже уличные общественные пространства — то здесь все разработано до мельчайших деталей, и на федеральном уровне, и на региональном, и на уровне договоров между владельцами коммерческой недвижимости и арендаторами. Кроме того, уже при строительстве таких объектов в обязательном порядке прописывается, сколько эвакуационных выходов должно быть в здании с данной вместимостью, их ширина и прочие требования безопасности», — рассказал он «Ридусу». К сожалению, никакого волшебного средства, чтобы раз и навсегда предотвратить такие трагедии, не существует, и в этом смысле посещение любых массовых скоплений людей представляет собой лотерею, признаёт президент Ассоциации компаний по обслуживанию недвижимости (АКОН) Сергей Креков.

То, что «бумажные» требования безопасности в построенном в 2013 году ТЦ «Зимняя вишня» были соблюдены, сомневаться не приходится: без этого объект просто не был бы принят в эксплуатацию. Но все эти килограммы бумаги сгорели вместе со зданием центра, потому что между формальным соблюдением правил безопасности и их реальным исполнением — огромная дистанция. В батутном центре просто не было работающего огнетушителя, которым пожар можно было бы затушить в зародыше, пишет Международный антикоррупционный портал.

«Я внимательно смотрел все выложенные в Сеть видеозаписи изнутри горящего комплекса. Слышал крики людей. Но я ни разу не услышал, чтобы там работала система экстренного оповещения. Я также обратил внимание, что в заведениях продолжал гореть свет — а ведь при срабатывании пожарной тревоги все электричество в здании должно автоматически отключаться, лифты спускаются на первый этаж и блокируются, магнитные замки на аварийных выходах деактивируются», — говорит Креков. За исполнением законов и подзаконных актов в области безопасности на каждом конкретном объекте следит сразу множество ответственных лиц и учреждений: это ответственный за противопожарную безопасность от арендодателя, это ответственные за противопожарную безопасность от каждого арендатора, а над всеми ними стоят профильные надзорные органы города или муниципалитета. Поговорка про семь нянек в случае с массовыми инцидентами показывает свою правоту более чем наглядно.

Следовательно, система экстренного реагирования на ЧП в «Зимней вишне» по каким-то причинам не сработала. Винить в этом электронику странно: она может выходить из строя, на то она и техника. Но почему «вышли из строя» люди, отвечающие за бесперебойное функционирование этих систем — с этим предстоит разбираться, делает вывод эксперт. Неложная тревога

По словам главы АКОН, руководство «Зимней вишни» должно было заключить договор с местной компанией, отвечающей за бесперебойное круглосуточное функционирование систем безопасности и набор противопожарных мер: чтобы огнетушители не были с истекшим сроком годности, чтобы пожарные шланги были привинчены к гидравлическим рукавам, чтобы автоматические оповещатели оповещали, а охранники ТЦ указывали посетителям на маршруты эвакуации.

Именно такая компания совместно с дирекцией объекта должна, помимо поддержания боеготовности матчасти, регулярно проводить учебные мероприятия по противопожарной безопасности — примерно раз в году устраивать «маневры» максимально приближенные к боевым: чтобы когда гром грянет, каждый сотрудник центра, от директора до уборщицы, до автоматизма знал свои алгоритмы: что делать, куда бежать, кому звонить, какие рубильники включать-выключать.

При таких плановых эвакуациях проверяется, все ли сотрудники и службы комплекса работают как часы. Это как работа гейм-тестера: прогнать программу в реальном времени от, А до Я, чтобы найти, что вот в такой-то строке кода, в такой-то операции имеется ошибка или узкое место. Потому что узкое место — в буквальном смысле слова, применительно к путям эвакуации — при пожаре будет стоить жизни людям.

«Если администратор клуба знала, что это учебная тревога, то ее действия были совершенно правильными: она решила не дергать и без того перегруженных детей лишний раз. Но если она просто сочла, что десять предыдущих тревог были ложными, значит и одиннадцатую тоже можно проигнорировать — тогда она взяла на себя слишком большую ответственность», — предполагает собеседник «Ридуса». За разгильдяйство на пожаре Поэтому ситуация, подобная описанной выше в ТЦ «Азовский», вполне могла быть плановой учебной тревогой, встает на защиту администрации центра глава АКОН. Конечно, добавляет он тут же, никогда не лишним будет помнить, что береженого Бог бережет.

Датчики пожарной сигнализации иногда срабатывают непроизвольно, из-за поломок или замыкания — и это не обязанность посетителей торгового центра гадать, ложная это тревога или подлинная. Это обязанность персонала ТЦ — информировать посетителей, следует ли им срочно покидать здание или можно продолжать шоппинг под аккомпанемент пожарной сирены.

Самое печальное состоит в том, что какие бы головы не полетели после трагедии в Кемерово, какие бы меры не были предприняты по итогам ее расследования — это не снизит вероятность будущих техногенных инцидентов за предела статистической погрешности, предрекает Креков.

Сложности при ликвидации возгорания на объектах, где присутствуют люди, добавляет невозможность использовать там для тушения огня самый сильный способ: порошковую аэрозоль. Потому что для этого горящий объект требуется разделять на герметичные отсеки, как в подводной лодке.