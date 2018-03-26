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Генпрокуратура поручила проверить в РФ все ТЦ, с развлекательными центрами
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Генпрокуратура поручила проверить в РФ все ТЦ, с развлекательными центрами
РИА Недвижимость
1 час назад
Комментарии
МОСКВА
, 26 фев —
РИА Новости
. Из-за пожара в «Зимней вишне»
Генпрокуратура
поручила проверить в регионах
России
все ТЦ, где есть развлекательные центры — ведомство.
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