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Генпрокуратура поручила проверить в РФ все ТЦ, с развлекательными центрами
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Генпрокуратура поручила проверить в РФ все ТЦ, с развлекательными центрами 

РИА Недвижимость 1 час назад
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Из-за пожара в «Зимней вишне» Генпрокуратура поручила проверить в регионах России все ТЦ, где есть развлекательные центры — ведомство.
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