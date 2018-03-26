Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал трагические события, которые произошли в Кемерове.
По последним данным, в результате пожара в одном из торговых центров в Кемерове число погибших возросло до 64 человек, в том числе много детей, 16 человек остаются пропавшими без вести.
«Трагический момент, который всех затронул, в том числе и нас. Сегодня перед тренировкой мы почтили память погибших. Все остальные акции будем согласовать с федерацией. Если что-то будет, мы сообщим заранее. Это трагедия, поэтому, когда кто-то выигрывает или проигрывает, это всегда отходит даже не на второй, а на третий план», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.