Травников выразил соболезнования родным и близким погибших в Кемерове 

Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства НСО.
Напомним, в воскресенье, 25 марта, в кемеровском торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» произошёл крупный пожар. По последним данным, в огне погибли 64 человека.
В телеграмме, которая направлена в адрес главы Кемеровской области Амана Тулеева, в частности, сказано: «Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших, пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Жители Новосибирской области разделяют с Вами скорбь от невосполнимой утраты».
Кроме того, Андрей Травников дал поручения по проведению проверок работоспособности систем оповещения и пожарной сигнализации торгово-развлекательных центров на территории Новосибирской области. Проверить ТРЦ на территории г. Новосибирска на предмет пожарной безопасности распорядился и мэр Новосибирска Анатолий Локоть.
На аппаратном совещании в правительстве НСО Травников подчеркнул, что на территории региона необходимо усилить меры по предотвращению подобных трагедий.
Специалистам поручено выявить собственников всех торгово-развлекательных центров на территории региона, направить рекомендации по проведению проверки работоспособности систем оповещения и пожарной сигнализации внутри этих объектов, организовать проведение внеплановых тренировок персонала по эвакуации людей при пожарах.