Травников выразил соболезнования родным и близким погибших в Кемерове

Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства НСО.

Напомним, в воскресенье, 25 марта, в кемеровском торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» произошёл крупный пожар. По последним данным, в огне погибли 64 человека.

На аппаратном совещании в правительстве НСО Травников подчеркнул, что на территории региона необходимо усилить меры по предотвращению подобных трагедий.

Специалистам поручено выявить собственников всех торгово-развлекательных центров на территории региона, направить рекомендации по проведению проверки работоспособности систем оповещения и пожарной сигнализации внутри этих объектов, организовать проведение внеплановых тренировок персонала по эвакуации людей при пожарах.