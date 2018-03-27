Новосибирские депутаты решили отдать свою зарплату пострадавшим в ТЦ «Зимняя вишня»

Депутаты и сотрудники аппарата Законодательного собрания Новосибирской области решили пожертвовать часть зарплаты пострадавшим на пожаре в кемеровском торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня».

«Поддержать пострадавших и родственников погибших сегодня хотят тысячи людей по всей стране. Добровольные пожертвования в размере однодневной заработной платы в фонд помощи пострадавшим перечислит коллектив Законодательного собрания Новосибирской области. Председатель и его заместители приняли решение оказать помощь в большей сумме», — сообщили в пресс-службе Заксобрания.

Собранные деньги депутаты перечислят на счёт Кемеровского регионального отделения общественной организации «Российский Красный Крест».

При этом в пресс-службе Заксобрания корреспонденту НГС затруднились ответить, о какой конкретно сумме идёт речь.

«Это носит заявительный характер. Каждый ещё должен написать заявление, и только после этого она (бухгалтерия. — О. Х.) из расчёта заработка каждого исчислит», — добавили в пресс-службе.

ТЦ «Зимняя вишня» загорелся днём 25 марта. Больше всего жертв оказалось в кинотеатре, куда детей, по отзывам очевидцев, приводили целыми классами. Часть из них пыталась вырваться наружу через эвакуационные выходы, но те оказались заблокированными. Число погибших на пожаре, по официальным данным, — 64 человека.