Ещё
Новосибирские депутаты решили отдать свою зарплату пострадавшим в ТЦ «Зимняя вишня»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Новосибирские депутаты решили отдать свою зарплату пострадавшим в ТЦ «Зимняя вишня» 

ngs.ru 1 час назад
Фото: ngs.ru
Депутаты и сотрудники аппарата Законодательного собрания Новосибирской области решили пожертвовать часть зарплаты пострадавшим на пожаре в кемеровском торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня».
«Поддержать пострадавших и родственников погибших сегодня хотят тысячи людей по всей стране. Добровольные пожертвования в размере однодневной заработной платы в фонд помощи пострадавшим перечислит коллектив Законодательного собрания Новосибирской области. Председатель и его заместители приняли решение оказать помощь в большей сумме», — сообщили в пресс-службе Заксобрания.
Собранные деньги депутаты перечислят на счёт Кемеровского регионального отделения общественной организации «Российский Красный Крест».
При этом в пресс-службе Заксобрания корреспонденту НГС затруднились ответить, о какой конкретно сумме идёт речь.
«Это носит заявительный характер. Каждый ещё должен написать заявление, и только после этого она (бухгалтерия. — О. Х.) из расчёта заработка каждого исчислит», — добавили в пресс-службе.
ТЦ «Зимняя вишня» загорелся днём 25 марта. Больше всего жертв оказалось в кинотеатре, куда детей, по отзывам очевидцев, приводили целыми классами. Часть из них пыталась вырваться наружу через эвакуационные выходы, но те оказались заблокированными. Число погибших на пожаре, по официальным данным, — 64 человека.
В связи с произошедшей трагедией сегодня утром в Кузбасс прилетел президент России Владимир Путин. А на кемеровской площади Советов собрался митинг, в котором принимают участие тысячи человек: они не верят в официально озвученное число жертв и требуют отставки мэра.
ngs.ru: последние новости
Тысячи людей вышли на митинг к администрации в Кемерово Количество погибших на пожаре в кемеровском ТЦ превысило 50 человек Задержаны возможные виновники пожара в кемеровском торговом центре
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тулеев попросил прощения у Путина320
Путин ответил на вопрос об отставке Тулеева205
«Что сейчас работать? Люди погибли»: Путин ответил Пучкову175
Трамп начал терять уважение Путина136
Жизнь зла
Видео
02:18
Тулеев назвал участников митинга в Кемерово «бузотерами»
Политика
22:04
Реветь хочется: Путин поделился переживаниями о трагедии
Происшествия
01:37
Тулеев попросил прощения у Путина
Политика
01:12
В России анонсировали «ответ каждому»
Политика
01:00
Транспортный брелок «Стрелка-Тройка» появился в продаже
Новости Москвы
01:45
Метро перешло на усиленный режим работы
Новости Москвы
00:29
Над Москвой прольется весенний звездопад
Новости Москвы
02:06
Более 700 литров чая раздали у закрытых станций метро
Новости Москвы
00:46
На ВДНХ модернизируют павильон
Новости Москвы
20:00
Рядом с метро «Шелепиха» построят квартал реновации
Новости Москвы Недвижимость
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение